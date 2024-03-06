Путин рассказал, что воспитывался на таких фильмах, как современный «Чебурашка»

Президент России Владимир Путин выступил на закрытии Всемирного фестиваля молодежи, проходившего с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».

Общаясь с участниками форума глава государства признался, на каких фильмах воспитывался, будучи совсем юношей. В качестве примера Путин привел современный фильм «Чебурашка», назвав его добрым и сентиментальным.

«Такие фильмы, как "Чебурашка" сегодня, но которые тогда снимались. Добрые, немножко сентиментальные, которые вызывают к жизни самые лучшие человеческие качества: доброта, созидание, помощь ближнему», — рассказал Путин.

Он также добавил, что киностудия «Союзмультфильм» еще в советские времена производила много хороших мультфильмов. Именно их нужно показывать современным детям, отметил президент.

«И, конечно, по мере того, как человек растет, взрослеет, по мере того, как он набирается такого опыта в общении с людьми, у него возникают собственные оценки того, что такое хорошо, что такое плохо. Он начинает по-другому смотреть и на классику, на современную литературу, произведения кинематографии», —резюмировал Путин.

Ранее Путин пригрозил, что Россия не оставит в покое тех, кто виновен в бомбежках Белгорода.