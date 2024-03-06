Путин: Россия не оставит в покое тех, кто виновен в бомбежках Белгорода

Владимир Путин в ходе своего общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе» еще раз высказался об недавних обстрелах Белгорода со стороны ВСУ, в которых погибли и были ранены мирные жители города.

Глава государства пригрозил, что все причастные к данным терактам обязательно будут выявлены и привлечены к самой строгой ответственности.

«Обстрел мирных объектов, удар системой залпового огня по площадям, по мирным гражданам – это безусловно военное преступление. Мы не оставим в покое тех, кто это сделал», — сказал Путин.

В продолжение темы президент поблагодарил всех белгородцев за проявленное мужество, а россиян за готовность к борьбе и патриотизм.

В эти минуты Владимир Путин продолжает беседу с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Напомним, 30 декабря прошлого года украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор. После произошедшего ВС РФ в разы усилили бомбардировку украинских городов и военных объектов ВСУ.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Вампир» чешского производства.