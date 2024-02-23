Путин согласился за деньги «подбросить» Хуснуллина до трассы на КамАЗе

Затем глава государства сел за руль КамАЗа. В кабине на пассажирском сиденье уже находился вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, который с иронией пошутил, не прочь ил президент довезти его до трассы М-12 «Восток». Путин парировал шутку своего подчиненного.

«Владимир Владимирович, до трассы М-12 Восток подбросите? - А деньги есть?», — фрагмент беседы выложен на ролике в соцсетях.

После чего Путин и Хуснулин на КамАЗе прокатились по «Востоку».

15-17 марта в России пройдут выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).