Путин согласился за деньги «подбросить» Хуснуллина до трассы на КамАЗе
Фото: [скриншот с видео]
Накануне президент Владимир Путин после посещения Казанского авиазавода имени Горбунова совершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М «Илья Муромец».
Затем глава государства сел за руль КамАЗа. В кабине на пассажирском сиденье уже находился вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, который с иронией пошутил, не прочь ил президент довезти его до трассы М-12 «Восток». Путин парировал шутку своего подчиненного.
«Владимир Владимирович, до трассы М-12 Восток подбросите? - А деньги есть?», — фрагмент беседы выложен на ролике в соцсетях.
После чего Путин и Хуснулин на КамАЗе прокатились по «Востоку».
15-17 марта в России пройдут выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).