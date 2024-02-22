Путин сел за штурвал стратегического бомбардировщика Ту-160М

Борт взлетел с полосы Казанского авиазавода имени Горбунова.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что полет продлится примерно 40 минут. Уточнить маршрут он отказался, сославшись на «военную тайну».

Накануне глава государства прибыл в Казань для участия в открытии «Игр будущего».

В марте 2020 Владимир Путин уже летал на истребителе Су-27. Он находился в кабине в качестве второго пилота и некоторое время сам управлял самолетом.

15-17 марта в России пройдут выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).