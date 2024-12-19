Путин высказался о необходимости скорейшего принятия решения по поводу выплат семьям тех, кто попал в плен

Российскому Министерству обороны нужно как можно скорее принимать решение по поводу выплат семьям тех бойцов, которые попали в плен в зоне специальной военной операции. Такое мнение высказал Владимир Путин в ходе прямой линии.

По мнению Путина, в сфере выплат семьям попавших в плен военнослужащих, предстоит решить два вопроса. Первый — это сократить срок принятие решения о начале таких выплат. Вторым вопросом является возможность заменить такие выплаты другими мерами поддержки со стороны государства.

«Я перед министром обороны этот вопрос ставил. Он знает об этой проблеме», — указал президент.

Он добавил, что на это счет есть разные мнения. Можно либо ввести специальные пособия на детей участников СВО, либо разработать другое решение.

До этого Путин в ходе прямой линии заявил, что глава Центробанка Набиуллина не предупреждает его заранее об изменении ключевой ставки и будущей ее величине. Такое решение принимается непосредственно в ходе заседания совета директоров Банка России.