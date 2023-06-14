«Пытался объехать кошку и врезался в столб»: врачи в Подмосковье спасли мужчину после странного ДТП

Специалисты травматологического отделения Видновской РКБ спасли пострадавшего в ДТП 30-летнего мужчину, доставленного в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Потребовалась операция в три этапа, чтобы поставить пациента на ноги. А «переломался» он из-за несчастливой встречи с животным.

«В ходе опроса пострадавшего выяснилось, что он пытался объехать выскочившую на дорогу черную кошку и из-за резкого маневра врезался в столб. У доставленного в больницу мужчины были диагностированы тяжелая черепно-мозговая травма, перелом плечевой и бедренной костей, травматический шок, то есть тяжелое, угрожающее жизни состояние», – заявил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» заведующий травматологическим отделением больницы Ибрагим Абакаров.

По словам врача, сначала операционная бригада хирургов-травматологов стабилизировала переломы плечевой и бедренной костей, зафиксировав их специальными аппаратами. Так исключили угрозу жизни в виде жировой эмболии (закупорки сосудов. — Прим. ред.) и травм, которые могли бы возникнуть в сосудах и нервах из-за костных отломков. Дальше медики «собрали» бедренную кость.

«После демонтирования аппарата внешней фиксации плеча, малоинвазивно (обеспечив меньшее вмешательство в организм, чем при открытой операции. — Прим. ред.), с минимальной кровопотерей зафиксировали плечевую кость титановой пластиной. Это позволило быстрее активизировать пациента и минимизировать вероятность возникновения тромбозов, тромбоэмболии и других осложнений», – пояснил Абакаров.

Благодаря слаженной работе врачей операция прошла успешно. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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