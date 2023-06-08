Подмосковные педиатры выступили против ЕГЭ

Врачи-педиатры Видновской РКБ сообщили, что в их медучреждении растет количество пациентов-выпускников с обмороками. По данным специалистов, это связано со стрессом.

С подобными состояниями поступают к медикам и дети в возрасте от 10 лет — в этот период они пишут Всероссийские проверочные работы (ВПР). Заведующая педиатрическим отделением Видновской РКБ Марина Царева поделилась с нашим журналистом подробностями неприятной тенденции.

«Детей привозят с самих экзаменов или накануне. Мы связываем участившиеся обмороки с напряженным психоэмоциональным состоянием», – пояснила Царева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница подчеркнула, что дети до поздней ночи сидят и готовятся к ЕГЭ, практически не спят и не едят. На фоне эмоционального перегруза у них снижается аппетит.

«Мы, педиатры, выступаем против ЕГЭ. ВПР также влияет на ухудшение здоровья. Самый младший возраст привезенных детей — 10-11 лет, это 4-5 класс. Родителям стоит обеспечить ребенку здоровый микроклимат в семье, чтобы он знал, что его поддержат, а не будут давить еще больше, чем в школе», – посоветовала врач.

По словам Царевой, школьникам и выпускникам необходимо гулять и хорошо питаться. Ребенок должен знать, что его любят вне зависимости от результатов ЕГЭ и прочих учебных испытаний.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в свою очередь заявил, что обмороки выпускников доказывают не столько учебную нагрузку, сколько нервное напряжение. Его депутат объясняет тем, что ЕГЭ — ключ сразу от двух дверей. Это и выход из школ, и вход в институты.

«Очень сожалею, но боюсь, что меньше стресса в обозримом будущем не станет. Слишком уж много у нас сейчас зависит от документов об учебе. Все, что могу посоветовать, это лучше готовить детей к перенапряжению. Это не только от врачей зависит, но и от родителей, от учителей. Избегать перенапряжений бессмысленно. В жизни они то и дело случаются. Значит, надо заранее к этому готовиться», — рассуждает Вассерман в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее депутата Госдумы заинтересовало «образование» в Университете магии и колдовства в округе Пушкинский.