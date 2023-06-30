Рабочие приступили к погружению шпунта для устройства тоннеля подземного перехода в Раменском округе

Строительство подземного пешеходного перехода продолжается в Раменском округе, рабочие уже приступили к погружению шпунтового ограждения для стартового котлована, сообщили в областном Минтрансе. Работы ведутся в рамках строительства для МЦД-3 путепровода в районе платформы Быково.

В сообщении ведомства напомнили, что переход будет расположен под ж/д, он соединит Южный проспект и улицу Интернациональную. Строители также продолжают собирать металлоконструкции пролетного строения путепровода и другие работы. Все работы планируют завершить в следующем году.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.