Рабочие продолжают выполнять благоустройство Химкинского лесопарка

В Химках продолжаются работы по благоустройству лесопарка, они проходят в рамках программы «Парки в лесу», которую инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Химкинский лес имеет уникальную экосистему. На территории лесопарка имеются небольшие участки болот, его флора обширна и богата. Здесь произрастают ели, сосны, лиственницы, липы и другие растения. Поэтому территория требует особого, бережного подхода при благоустройстве», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Рабочим предстоит обустроить главную входную группу с пунктом охраны и общественными санузлами, парковку, детскую площадку в экостиле, места для отдыха, лыжероллерную трассу, беговые и пешеходные маршруты и не только. Кроме того, они выполнят благоустройство существующей зоны отдыха у родника. Завершить обновление лесопарка планируют в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.