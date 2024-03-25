Рабочие завершают демонтажные работы в здании одной из школ в подмосковном Щелково

В городском округе Щелково на улице Комсомольской продолжается ремонт в здании школы №3 в рамках президентской программы по капремонту образовательных учреждений. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что завершение работ по монтажу составляет уже более восьмидесяти процентов. В настоящее время на объекте задействовано пятьдесят строителей, а также две единицы строительной техники. Строители также приступили к общестроительным работам.

Ожидается, что после ремонта все внутренние помещения школы приобретут новый облик, получат современное оснащение и мебель. Примечательно, что на время капремонта более тысячи учащихся перевели в школу №1. А завершить капремонт подрядчик должен к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что семьи из Белгородской области пробудут в Подмосковье столько, сколько необходимо.