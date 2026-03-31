Работа мечты: сколько получает упаковщик киндеров-сюрпризов

В Москве появилась вакансия упаковщика «киндер-сюрпризов» с зарплатой до ₽160 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на размещение на сервисе по поиску работы.

Работа предполагает вахтовый формат — от 20 до 90 смен на выбор. При графике 6/1 смена длится 11 часов с перерывом на обед.

В обязанности входит упаковка шоколадных яиц, игрушек и печенья, а также их сортировка и укладка по коробкам. Работодатели обещают предоставить жилье на время вахты.

При этом высокая зарплата связана с интенсивным графиком и длительным рабочим днем, поэтому такие предложения обычно рассчитаны на тех, кто готов к серьезной нагрузке и работе вахтовым методом.

