За VPN придется платить дважды: к чему стоит готовиться в ближайшее время
Forbes: операторы связи введут плату за использование VPN-сервисов
В России обсуждают новые меры против использования VPN-сервисов. О возможных изменениях сообщает Forbes со ссылкой на источники.
По данным издания, глава Минцифры Максут Шадаев провел встречи с операторами связи и представителями цифровых платформ. Им предложили усилить контроль за использованием VPN.
Один из рассматриваемых вариантов — введение платы за международный интернет-трафик свыше 15 ГБ в месяц на мобильных устройствах. Предполагается, что такие меры могут начать действовать уже с 1 мая.
Кроме того, цифровым платформам предложено ограничивать доступ для пользователей, которые заходят через VPN. Речь идет о маркетплейсах, соцсетях и других онлайн-сервисах.
Также, по информации источников, обсуждается возможность введения административной ответственности за использование VPN, однако окончательных решений по этому вопросу пока нет.
