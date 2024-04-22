Работники «Мособлэнерго» продолжают сбор помощи для участников СВО

Общество

Фото: [Компания «Мособлэнерго»]

Добровольный сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции продолжают осуществлять работники компании «Мособлэнерго». Об этом сообщает министерство энергетики Московской области.

В апреле энергетики сформировали третью партию помощи. В нее вошли походные печи, свечи и дизельный генератор, а также продукты, предметы личной гигиены, одежда и обувь. Активное участие в третьей по счету акции приняли работники аппарата управления Домодедовского, Красногорского, Раменского, Сергиево-Посадского филиалов.

Отмечается, что все собранные вещи передали в пункт сбора, созданный при правительстве региона. Энергетики продолжат свой вклад помощи участникам Специальной военной операции. Ранее в 2024 году передача посылок проводилась в январе и феврале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 5,6 тысячи тонн помощи отправили из Подмосковья на Донбасс за два года акции «Доброе дело».

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