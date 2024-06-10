Работники скорой помощи на западе Украины отказались помогать мариупольцу

Медработники Иваново-Франковска назвали москалем жителя Мариуполя и не стали помогать ему при эпилептическом припадке. Данные об этом привело издание «Страна».

На видеозаписи, запечатлевшей события в Ивано-Франковске, работница скорой помощи кричит на человека, который лежит на земле. Она обвиняет его в том, что он пьян, и вдобавок является москалем. Женщина требует, чтобы пациент самостоятельно поднялся на ноги.

«Сотрудники скорой в Ивано-Франковске отказываются помогать мужчине, который без движения лежит на асфальте», - указали журналисты.

Местные жители при этом утверждают, что у человека случился эпилептический припадок. После этого к нему была вызвана карета скорой помощи.

Ранее о своей очередной военной помощи Украине объявила Финляндия. Ее представители заявили, что передадут ВСУ самые новейшие разработки в области вооружений, которые еще не прошли весь цикл испытаний.