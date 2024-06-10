Украина получит от Финляндии новейшие образцы оборонной промышленности

Что именно содержится в этом новом пакете военной помощи, Хейсканен не раскрыл. Несмотря на это, подчеркнул представитель финского государства, отзывы о военной продукции, полученные от Киева, были положительными.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине страны Запада начали активно поддерживать Киев, передавая на вооружение ВСУ свои оружие и боеприпасы. Россия неоднократно заявляла о рисках эскалации конфликта в связи с такими действиями, однако никакой реакции не последовало.

Ранее мы сообщали, что Финляндия может частично открыть границу с РФ. По словам финского премьер-министра Петтери Орпо, это может произойти после принятия закона о выдворении просителей убежища.