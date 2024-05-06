Работу девяти светофоров восстановили в Московской области

Специалисты Мосавтодора устранили неисправности в девяти светофорах, расположенных в городских округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Волоколамске работы восстановили работоспособность светофора на улице Шоссейной, в Жуковском — улицах Гагарина и Келдыша, в Лобне — улицах Ленина и Борисов, в Красногорске — Ново-Никольской улице и Ильинском шоссе, в Ленинском округе — на 32-м км Каширского шоссе.

«А на Пятницком шоссе в деревне Юрлово в Химках на пешеходном светофоре не работала вызывая кнопка. <…> Неисправности подобного рода несут в себе опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов повышая риск возникновения аварии. Специалисты оперативно приняли меры и отремонтировали кнопку», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.