Работу еще трех светофоров модернизировали в Подмосковье

В Подмосковье за неделю модернизировали работу трех светофоров. Работы прошли в Лобне и Ленинском округе, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты регионального Центра безопасности дорожного движения установили бело-лунные секции и убрали отдельную фазу для пешеходов на Батарейной улице в Лобне.

В Ленинском округе скорректировали режим и сделали вызывной пешеходную фазу на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе. Такие же работы были выполнены на пересечении Проектируемого проезда № 5208 и Каширского шоссе.

Кроме того, на Проектируемый проезд в сторону столицы была добавлена правоповоротная секция, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в подмосковном Красногорске откроют два путепровода.