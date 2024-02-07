Работу по снижению социально-трудовых конфликтов обсудили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба МООП РЗ РФ]
Совещание на тему новых форм работы по снижению социально-трудовых конфликтов провели в Подмосковье, в нем приняли участие более 30 председателей городских и районных организаций Профсоюза работников здравоохранения России и аппарата Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ (МООП РЗ РФ). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Совещание провела председатель МООП РЗ РФ Нина Суслонова, оно прошло в формате ВКС. На мероприятии обсудили защиту прав медработников и решение вопросов по оплате и охране труда.
«Точечная работа на местах остается сегодня главным приоритетом организации. Особенно важно тесно взаимодействовать с главными врачами медучреждений и главами городских округов, строить доверительные партнерские отношения и совместно работать в точках социальной напряженности. Я хочу поблагодарить всех за ту работу, которая проводится на местах, и призвать вас быть внимательными к людям, держать руку на пульсе того, что происходит в коллективах», — обратилась к участникам совещания Суслонова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.