Работу по снижению социально-трудовых конфликтов обсудили в Подмосковье

«Точечная работа на местах остается сегодня главным приоритетом организации. Особенно важно тесно взаимодействовать с главными врачами медучреждений и главами городских округов, строить доверительные партнерские отношения и совместно работать в точках социальной напряженности. Я хочу поблагодарить всех за ту работу, которая проводится на местах, и призвать вас быть внимательными к людям, держать руку на пульсе того, что происходит в коллективах», — обратилась к участникам совещания Суслонова.