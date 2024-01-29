Работу шести светофоров скорректировали в Московской области за неделю

Так, в Люберцах скорректировали работу светофора на пересечении проспекта с 4-м Люберецким проездом, что позволило увеличить время проезда по Октябрьскому проспекту. Кроме того, было увеличено время выезда c улицы Крымской на Расторгуевское шоссе и с Зеленого на Каширское шоссе в Ленинском округе, а также с 1-й Советской улицы на проспект Пацаева в Долгопрудном. В Солнечногорске скорректировали суточные режимы светофоров, расположенных на пересечении Пятницкого и Георгиевского шоссе и на повороте на Андреевку с Пятницкого шоссе. В ведомстве уточнили, что работы по оптимизации движения в регионе будут продолжать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.