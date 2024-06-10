Работу светофоров оптимизировали на четырех перекрестках в Подмосковье за неделю

Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья за неделю оптимизировали работу светофоров на четырех перекрестках.

Так, по данным пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, работы прошли в Мытищах, Ленинском округе и Домодедово.

В поселке Боброво Ленинского округа увеличили время выезда с Крымской улицы на Расторгуевское шоссе в утренний час пик. В Мытищах изменили режим работы светофоров выходного дня, а в Домодедово добавили утренний и вечерний режимы работы светофора у остановки «Щербинки».

Оптимизация движения на дорогах Подмосковья продолжается. Специалисты постоянно вносят точечную корректировку, повышая пропускную способность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится завод электрических машин для гражданской авиации.