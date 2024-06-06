Губернатор Воробьев: завод электрических машин для гражданской авиации появится в Подмосковье

В Подмосковье в ближайшие три года запустят производство электрических машин и гидравлических агрегатов для гражданской авиации. Соответствующее соглашение губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» Валерий Шадрин подписали на полях ПМЭФ.

«Аэрокосмические системы» — один из лидеров российского авиа и двигателестроения. Опытно-конструкторское бюро, расположенное в Дубне, на протяжении многих лет занимается разработкой, интеграцией и модернизацией бортовых систем и агрегатов», — сказал губернатор.

По его словам, в реализацию проекта вложат 1,5 миллиарда рублей. После его строительства в округе создадут 350 новых рабочих мест. Компания с 2010 года разработала и поставила на производство бортовую кабельную сеть самолета МС-21, трубопроводную систему самолета МС-21, систему электроснабжения самолета МС-21 и не только.

В ходе встречи губернатор также присвоил Валерию Шадрину почетное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области». Шадрин, в свою очередь, отметил, что он гордится всеми проектами, которые реализует ОКБ.

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