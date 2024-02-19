Работу светофоров скорректировали в двух округах Подмосковья

Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья скорректировали режим работы двух светофоров в Лобне и Талдомском округе, чтобы оптимизировать движение транспорта. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на светофоре на пересечении улиц Ленина и Физкультурной в Лобне специалисты убрали отдельную фазу пешеходов и установили бело-лунные секции, которая позволяет водителям на повороте двигаться одновременно с пешеходами, пропустив их. Кроме того, был скорректирован режим работы нового светофора, установленного на перекрестке вблизи остановки «Ново-Гуслево» в селе Новогуслево Талдомского округа. В ведомстве добавили, что такая работа помогает повысить пропускную способность дорожных участков и перекрестков в среднем на 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.