Работы капитального ремонта постепенно завершают на стадионе «Гидросталь» в Чехове

На стадионе «Гидросталь» строители начали осуществлять работы по благоустройству территории. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что все работы идут в соответствии с запланированным графиком. В ходе капитального ремонта подрядчик выполнил ремонт кровли, замену фасадов, окон, дверей и инженерных сетей. Внутри выполняют отделку помещений: отремонтировали полы и потолки, заменили плитку. Также отремонтировали спортивные и игровые площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что новый корпус школы на территории жилого комплекса «Домодедово парк» откроется уже 1 сентября этого года.