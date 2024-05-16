Губернатор Подмосковья: новый корпус школы в ЖК «Домодедово парк» откроется к 1 сентября

К началу нового учебного года на территории ЖК «Домодедово парк» одноименного округа откроется новый корпус школы № 12, рассчитанный на 825 мест, работы в нем проходят в рамках нацпроекта «Образование». Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход проведения работ, а также пообщаться с педагогами и родителями учащихся.

«Мы приехали в Домодедово, чтобы проинспектировать новую школу. Ее очень ждут жители, так как ближайшие учебные заведения перегружены. Строим за бюджет. Строители обещают сдать ее к 1 сентября. Качество жизни складывается из семьи и того, что ребенка окружает. Я думаю, что в такой школе детям будет комфортно. Мы стараемся, наши главы стараются обеспечивать жителям комфортную среду в каждом уголке Подмосковья», — отметил губернатор.

Данное образовательное учреждение входит в образовательный комплекс Домодедовской СОШ № 12 им. полного кавалера ордена Славы В. Д. Преснова. Его появление поможет частично ликвидировать вторую смену, отметила директор школы Татьяна Бабынина. По ее словам, для учеников здесь организуют космический класс, в рамках сотрудничества с «Роскосмосом» — установят телескопы и беспилотники. Помимо этого, откроются лингвистический и ИТ-классы, школьники смогут изучать китайский и английский языки и посещать спортивные секции.

«Мы стараемся делать в Подмосковье школы полного дня. Это предполагает в том числе, что тебе не нужно куда-то ехать на автобусе, чтобы английский подучить, в баскетбол поиграть или на гитаре. Для этого инвестируем в строительство и ремонт образовательных учреждений значительные средства», — отметил Воробьев.

Местный житель Федор Эксоренко отметил, что его семья очень ждет открытия школы. На данный момент стройготовность корпуса составляет 64%. Образовательное учреждение уже почти полностью укомплектовано кадрами, в том числе, специалистами из других регионов. Этому во многом способствуют областные меры поддержки — шесть педагогов, которые работают в школе № 12, получают компенсацию аренды жилья.

Врио главы Домодедово Евгения Хрусталева рассказала губернатору, что в округе ведется масштабная работа по строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений. Так, например, школы строятся также в ЖК «Прибрежный Парк», в микрорайоне Бабырино.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.