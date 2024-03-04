Работы капитального ремонта продолжают осуществлять в детском садике «Дюймовочка» в Мытищах

Строители завершают демонтажные работы в здании детского садика «Дюймовочка» на Новомытищинском проспекте в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Двухэтажное здание детского сада «Дюймовочка» было построено в 1979 году, в канун московской Олимпиады, поэтому уже давно требовало обновления. Ожидается, что дошкольное учреждение откроет свои двери для малышей уже 1 сентября.

«Здесь отличные педагоги, которые найти подход к каждому ребенку. Я очень рад, что мои дети смогут пойти в новый красивый сад. С нетерпением ждем открытия!», — поделился житель города Мытищи Дмитрий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что более семидесяти школ и детских садов откроют в Подмосковье в этом году.