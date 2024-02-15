Работы капитального ремонта продолжают осуществлять в одной из школ Серпухова

Более шестидесяти рабочих завершают демонтаж внутренних конструкций здания школы № 16 в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что в настоящее время строители приступают к общестроительным работам. В школе общей площадью чуть более четырех тысяч квадратных метров обучается более семисот детей, которые на время ремонта переведены на обучение в соседние школы.

Примечательно, что вернуться в свою обновленную школу ребята смогут уже 1 сентября. А всего в Подмосковье до начала нового учебного года планируется завершить капремонт сорок одной школы и двадцати трех детских садов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства нового кампуса в составе Техлицея им. В. И. Долгих в подмосковной Истре.