Работы основного цикла на строительстве школы стартовали в Раменском округе

В подмосковном Раменском на улице Высоковольтной продолжается строительство школы, рассчитанной на 550 мест, строители приступили к основному циклу работ. Ход ее возведения сегодня проверили сотрудники областного Главгосстройнадзора.

В сообщении ведомства уточнили, что на данный момент рабочие выполняют устройство стен подвала и монтаж каркасов несущих конструкций первого этажа. Уже завершено устройство котлована и фундаментной плиты.

Отметим, что в новой школе, помимо обычных составляющих школы, здесь обустроят лаборатории и современную библиотеку. Рядом со школой появятся футбольное поле, дорожки для бега и площадка для занятий воркаутом. Завершить все работы планируют осенью следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил ход возведения детской больницы, которая появится в Красногорске.