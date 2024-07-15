Работы по аэрации проводят на дорогах в Подмосковье

Дорожные службы Подмосковья продолжают проводить аэрацию воздуха и полив дорожного полотна в условиях жаркой погодой, в работах задействованы 265 поливомоечных машин. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сегодня проводятся работы по аэрации и проливу дорожного полотна в 285 городах и населенных пунктах Подмосковья. До 16:00 будет полито порядка семи тысяч км дорожного полотна», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, работы будут проводить в течение недели по необходимости в дни, когда температура воздуха будет достигать 30 градусов тепла. В ведомстве добавили, что в аэрации на муниципальной сети задействованы порядка 190 единиц спецтехники, на региональной — около 70 единиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.