Работы по благоустройству Губернского лесопарка продолжаются в Чехове
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В городском округе Чехов продолжается благоустройство Губернского лесопарка, работы проходят в рамках региональной программы «Парки в лесу». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«Площадь будущего Губернского лесопарка составит больше 52 гектаров. Пространство будут объединять пешеходные и веломаршруты, а зимой они будут выполнять функцию лыжной трассы. Всего в этом году запланировано открытие 10 лесопарков», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Рабочим предстоит обустроить дорожно-тропиночную сеть длиной 4,5 километра, разместить павильоны проката, кафе, детскую игровую площадку, веревочный парк, спортивную и воркаут площадки, а также площадку для выгула собак. Завершить работы планируют до конца сентября 2024 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.