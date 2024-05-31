Работы по благоустройству Губернского лесопарка продолжаются в Чехове

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Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]

В городском округе Чехов продолжается благоустройство Губернского лесопарка, работы проходят в рамках региональной программы «Парки в лесу». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Площадь будущего Губернского лесопарка составит больше 52 гектаров. Пространство будут объединять пешеходные и веломаршруты, а зимой они будут выполнять функцию лыжной трассы. Всего в этом году запланировано открытие 10 лесопарков», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Рабочим предстоит обустроить дорожно-тропиночную сеть длиной 4,5 километра, разместить павильоны проката, кафе, детскую игровую площадку, веревочный парк, спортивную и воркаут площадки, а также площадку для выгула собак. Завершить работы планируют до конца сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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