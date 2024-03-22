Работы по благоустройству Площади Победы пройдут в этом году в Раменском

В этом году в городском округе Раменский запланировано благоустройство Площади Победы по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Ожидается, что на территории обновят мощение площади, обустроят новые пешеходные дорожки с зонами отдыха и смотровыми площадками, будет установлен амфитеатр и реконструирован мемориал «Вечный огонь». Также запланированы работы по освещению и озеленению территории.

Примечательно, что все запланированные работы по благоустройству места притяжения планируют завершить в октябре 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что почти тридцать водоемов расчистят в Подмосковье в этом году.