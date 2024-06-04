Работы по благоустройству территории веломаршрута «Дубненская кругосветка» проходят в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В Дубне проходит благоустройство веломаршрута «Дубненская кругосветка», его проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«Начиная с 2019 года, в Подмосковье мы проложили более 550 километров веломаршрутов. Эта работа и дальше будет активно продолжена. Помимо велосипедных дорожек, которые мы обустраиваем на общественных территориях, где ведем благоустройство, у нас реализуется несколько проектов по развитию велоинфраструктуры в регионе», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Общая протяженность веломаршрута в Дубне составляет 30,5 километра, в рамках первого этапа работ планируют благоустроить участок протяженностью более 13 километров. Рабочим предстоит выполнить укладку велосипедной дорожки, установку нового освещения и системы видеонаблюдения, а также навигации. Завершение работ запланировано на август 2024 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.