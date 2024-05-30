Работы по ревитализации Тарычевского пруда стартовали в подмосковном Видном

«Наша задача гармонично связать уникальный природный ландшафт с городской средой, в которую вписан объект. Мы сохраним естественные зоны, которые здесь сформировались изначально — лес с высокими деревьями, луг с лекарственными растениями, а на биоплато посадим оксигенаторы — растения, фильтрующие воду и обогащающие ее кислородом», - отметил Павел Балин, технический директор Брусники в Московском регионе.