Работы по ревитализации Тарычевского пруда стартовали в подмосковном Видном
Фото: [Брусника]
Застройщик ЖК «Первый квартал» в Ленинском городском округе Брусника планирует завершить в этом году работы по ревитализации Малого Тарычевского пруда и благоустройства прилегающей к водоему территории. Об этом рассказывает Министерство жилищной политики Московской области.
Специалисты Брусники уже демонтировали незаконные постройки, установили защитные ограждения и приступили к обустройству площадки для заезда техники. Одновременно возводятся пирс и понтонные площадки для буровых машин. Также компания завершила подготовку территории к санитарной вырубке старых и аварийных деревьев — уже заключен договор, оформляются «порубочные билеты».
«Наша задача гармонично связать уникальный природный ландшафт с городской средой, в которую вписан объект. Мы сохраним естественные зоны, которые здесь сформировались изначально — лес с высокими деревьями, луг с лекарственными растениями, а на биоплато посадим оксигенаторы — растения, фильтрующие воду и обогащающие ее кислородом», - отметил Павел Балин, технический директор Брусники в Московском регионе.
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