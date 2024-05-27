Губернатор Подмосковья попросил президента Узбекистана оказать содействие в организации выставки в «Новом Иерусалиме»
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева оказать содействие в организации выставки коллекции государственного музея искусств имени И. В. Савицкого в музее «Новый Иерусалим», расположенном в Подмосковье. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24» в ходе Совета регионов России и Узбекистана.
«В плане культурного обмена в нашем музее — в Новом Иерусалиме — такая выставка была бы очень востребована и интересна», — сказал Воробьев.
Помимо этого, в ходе своего выступления губернатор выразил благодарность руководству Узбекистана за организацию плодотворной совместной работы. Он подчеркнул, что каждые следующие встречи должны будут иметь результаты сотрудничества.
«Мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы новые проекты, новые предприятия рождались как у нас в Подмосковье, так и у наших друзей», — добавил Воробьев.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.