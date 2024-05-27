Губернатор Подмосковья попросил президента Узбекистана оказать содействие в организации выставки в «Новом Иерусалиме»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева оказать содействие в организации выставки коллекции государственного музея искусств имени И. В. Савицкого в музее «Новый Иерусалим», расположенном в Подмосковье. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24» в ходе Совета регионов России и Узбекистана.