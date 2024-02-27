Работы по содержанию дорог провели в шести округах Московской области

Сотрудники Мосавтодора провели комплекс работ по приведению дорожных элементов в нормативное состояние в шести округах Подмосковья, работы прошли в рамках содержания региональной дорожной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Дзержинском на улице Лесная дорожники отремонтировали светофор, в Люберцах на Октябрьском проспекте и в селе Красный Путь в Домодедове — заменили дорожные знаки, в Ногинске на улице Советской Конституции — провели ямочный ремонт. Помимо этого, в деревне Третьяково городского округа Клин восстановили работу освещения, в Волоколамском округе — ликвидировали подтопления участка автомобильной дороги между деревнями Масленниково и Козлово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.