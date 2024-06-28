Работы по устройству минполос завершаются в лесах Подмосковья

«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня. Они позволяют не допустить распространения возгорания на большие площади, не дают перейти огню на лесной фонд с полей или земель иных категорий. Специалисты Комлесхоза в этом году уже создали свыше 1,5 тысячи километров минполос — это 86% от годового плана», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.