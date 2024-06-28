Работы по устройству минполос завершаются в лесах Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
Сотрудники филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» продолжают проводить устройство минерализованных полос в лесах Подмосковья, работы проходят в рамках противопожарных мероприятий по госзаданию. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня. Они позволяют не допустить распространения возгорания на большие площади, не дают перейти огню на лесной фонд с полей или земель иных категорий. Специалисты Комлесхоза в этом году уже создали свыше 1,5 тысячи километров минполос — это 86% от годового плана», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Стопроцентную выполняемость данных работ показали на территории Волоколамского, Звенигородского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, «Русский лес», Сергиево-Посадского, Ступинского, Талдомского лесничеств. Еще в пяти лесничествах фиксируется высокая готовность. В комитете уточнили, что проведение противопожарного обустройства лесов будет вестись весь сезон в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.