Работы по возведению новой большой школы выполнены в Солнечногорске уже наполовину

В настоящее время порядка ста двадцати рабочих занимаются возведением самой большой школы в Солнечногорске.

В четырехэтажном здании, которое рассчитано почти на тысячу четыреста учеников, появятся актовый и два спортивных зала, а также читальная комната с IT-зоной. Помимо этого, на территории школы оборудуют стадион с легкоатлетическим сектором и детские игровые площадки, а также специальную площадку для школьного сада и огорода и пространство для изучения ПДД.

Напоминаем, что строительные работы здесь идут по поручению губернатора Московской области в рамках президентского проекта «Образование». А работать новая школа начнет уже 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ.