Работу шести светофоров скорректировали в Подмосковье для ликвидации пробок

За неделю специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения в целях оптимизации движения и ликвидации пробок на дорогах скорректировали работу шести светофорных объектов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Люберцах, чтобы увеличить время проезда по Октябрьскому проспекту, рабочие изменили режим светофоров на двух пересечениях проспекта с улицами Парковой и Калинина. Кроме того, они скорректировали работу светофора на пересечении проспекта 1-го Мая и обхода поселка Авиационный в Домодедове, чтобы увеличить время выезда с проспекта. В Подольске было увеличено время проезда по Большой Серпуховской улице и время работы пешеходного перехода через улицу Индустриальную, в Пушкино — время выезда на Старое Ярославское шоссе. В Серпухове рабочие уменьшили время выезда с А-108 на Старое Ярославское шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.