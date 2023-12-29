Рабы Нового года: как отказаться от работы в длинные выходные

Многие сотрудники говорят, что их буквально вынуждают выходить на работу в промежутке между праздниками.

Можно ли заставить человека работать в Новый год и как этот момент прописан в Трудовом Кодексе? Выясняем, насколько это законно и кому жаловаться в таком случае.

33-летняя Ирина Ж. трудится менеджером по продажам. Самая горячая пора в их фирме — с двадцатых чисел и до конца декабря. Затем она надеется отдохнуть хоть немного и съездить к родственникам. Но начальник отдела сказал, что она должна быть на работе 3 и 6 января, дежурить на телефоне. При этом трудиться дистанционно не получится, так как руководство против такого графика.

«Получается, что еще и выходные разбиваются на две части. Мне сказали, что, конечно, я могу не выходить. Но в таком случае за январь начислят зарплату меньше, так как будет меньше рабочих дней, а бухгалтерия, как мне объяснили, рассчитывает средний заработок за каждый», — рассказала Ирина нашему корреспонденту.

По словам юриста по трудовым спорам Людмилы Качановой, работодатель в таком случае поступает явно незаконно, полагается лишь на юридическую безграмотность сотрудников.

«В постановлении Конституционного суда прямо прописано, если зарплата включает в себя не только месячный оклад, но также компенсационные и стимулирующие выплаты, то в расчет оплаты за труд в выходные и праздничные дни надо включать как оклад, так и все положенные надбавки», — заявила Качанова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Специалист отметила, что привлекать сотрудников к работе в праздничный день, если она не предусмотрена графиком, можно только с их письменного согласия. А сама работа вдобавок ко всему должна не просто оплачиваться, а в двойном размере, либо работнику должен быть предоставлен дополнительный день отдыха.

«К сожалению, люди не просто не знают своих прав, они не умеют и не хотят их отстаивать. Не хотят конфликтовать, считают, что лучше потерпеть, чем вообще лишиться работы в новом году. Тут каждый выбирает, что для него важнее», — предположила психолог Елена Михайлова.

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