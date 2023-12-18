«Вернули 39 рублей»: откровения многодетной матери про субсидии за коммуналку

Многодетные семьи в России не должны платить за коммуналку. Соответствующее предложение выдвинула Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, передает RT.

Сколько конкретно расходуют многодетные семьи на ЖКХ сейчас, пользуются ли они субсидиями и откуда можно будет взять деньги на озвученную татарским омбудсменом льготу — в материале «Подмосковье сегодня».

Вырастут ли цены на коммуналку

Ирина Волынец предложила освободить все многодетные семьи от оплаты услуг ЖКХ без учета фактора нуждаемости, исходя из социального норматива на каждого жильца по квадратным метрам. Оплачиваться будет только то, что сверх нормы. Так, считает омбудсмен, многодетные не должны платить ни за воду, ни за электричество, ни за газ.

«Деньги надо брать из федерального бюджета. Пока закон о статусе многодетных семей не принят, мы вводим точечные меры поддержки им. Как говорится, не от хорошей жизни. Приведет ли это к подъему цен на ЖКХ? Думаю, это совершенно разные статьи государственных расходов: оплата за коммуналку и меры стимулирования и поддержки многодетных семей», — заявила Волынец интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Коммунальщики как-то так считают ловко

А вот как рассказывают о своих тратах на ЖКХ сами многодетные.

У Людмилы М. из Рязанской области шестеро детей. Пять лет назад их старый дом сгорел, деньги на новый выделил благотворитель. Сейчас семейство проживает на 100 квадратных метрах, еще и расширяется. По словам женщины, в месяц содержание недвижимости обходится в 6-7 тысяч рублей. Зимой больше — только газа нажигают на 2,5 тысячи.

Многодетная мать объяснила, что субсидия на жилье им, как многодетным, положена лишь в том случае, если нет долга за квартплату.

Фото: [ Владимир Трефилов/РИА Новости ]

«Даже если хоть копеечку не доплатили, то ничего уже не возвращают. При этом мы должны сперва оплатить всю сумму, а нам вернут проценты от нее, только если долга нет. Но коммунальщики как-то так считают ловко, что однажды с 5 тысяч мне назад отдали всего 39 рублей субсидии», — в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказала Людмила М.

Женщина утверждает, что ходила разбираться в УК. Там ей все очень грамотно объяснили, почему так мало. Только она ничего не поняла.

Людмила призналась, что в этом году даже не стала оформлять субсидии, так как не видит смысла. «Больше беготни и нервов».

Многодетки спасут Россию

Волынец объяснила, что у многодетных семей сейчас оформляются льготы по ЖКХ в зависимости от региона. И так как оплачиваются они из региональных бюджетов, то полностью зависят от местной экономической ситуации.

«Как правило, такие льготы составляют определенный процент от стоимости коммуналки по нормативу. В нашей инициативе этот норматив тоже учтен», — продолжила правозащитница.

Волынец считает, что нужно как можно раньше принимать закон об официальном статусе многодетной семьи, который дал бы возможность родителям троих и более детей до конца жизни пользоваться всеми преференциями и льготами, которые положены многодетным.

«Только многодетная семья является спасением, единственным вариантом для преодоления того глобального системного демографического кризиса, в котором сейчас находится Россия», — констатировала омбудсмен.

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