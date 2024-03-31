Ракеты ВС РФ угодили в Мерефу в Харьковской области, в городе горят склады ВСУ

Отмечается, что в ходе массированной атаки ВС РФ ракеты поразили объекты военного назначения, в городе начался сильный пожар.

«По всей видимости, русская армия поразила в Мерефе сегодня склад ГСМ или установку ПВО ВСУ, что спровоцировало распространение огня», — приводится в публикации.

Местные украинские паблики попытались завуалировать меткое попадание российских ракет, наспех распространяя фейки о том, что пожар в Мерефе из-за якобы возгорания сухой стравы. В этой связи удивляет тот факт, что за последние несколько часов с момента пожара, на место не приехала ни одна пожарная машина.

«Причем украинские пожарные не спешат тушить возгорание, потому что огонь появился не просто так, а на месте военного объекта», — передает Readovka.

Ранее мы писали, что приграничный населенный пункт Теткино Глушковского района Курской области подвергся обстрелу ВСУ, пострадала мирная жительница.