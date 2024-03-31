Враг атаковал поселок Теткино под Курском, пострадала мирная жительница

По словам губернатора одна местная жительница получила осколочные ранения и была экстренно госпитализирована. Вражеские снаряды угодили в одно из предприятий, начался сильный пожар. В настоящее время возгорание оперативно потушено спасателями.

«Также повреждены 5 многоквартирных домов. Собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении имущества», —написал Старовойт.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее Минобороны России сообщили, что ВКС нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.