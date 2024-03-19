«Раскольники, изыдите!»: православные болгары прогнали главу раскольнической ПЦУ Епифания с похорон патриарха Неофита

Пришедшие на отпевание в кафедральном Александро-Невском соборе скончавшегося на прошлой неделе патриарха Болгарской Православной Церкви Патриарха Неофита были крайне удивлены появлением на церемонии делегации неканонической ПЦУ во главе с Епифанием Думенко на отпевании, передает «Правблог».

Большинство из пришедших были в курсе того, что Болгарский Патриархат не направлял украинским раскольникам приглашение на отпевание Неофита.

В итоге, самому Думенко и его раскольнической свите пришлось не сладко.

«В момент, когда стоявший на солее Думенко попытался проникнуть в алтарь, в храме прозвучали возгласы в адрес делегации ПЦУ: "Сергей Думенко, изыди! Раскольники и еретики, изыдите!"», - приводится в публикации.

После такого Думенко спешно покинул собор, чтобы не быть поколоченным разгневанной толпой прихожан.

Ранее мы сообщали, что митрополит Софийский Неофит, являвшийся до последнего времени патриархом Болгарской православной церкви, умер в столице Болгарии Софии на 79-м году жизни.