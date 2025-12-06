Раскрыта позиция Лурье, которая настаивает на оформлении квартиры, а не на возврате денег

Конфликт вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной и бизнес-леди Полины Лурье вступает в новую фазу. Несмотря на публично озвученное желание артистки вернуть деньги и завершить спор, покупательница не собирается отказываться от своих требований на недвижимость.

Как сообщает RT со ссылкой на адвоката Полины Лурье Светлану Свириденко, ее клиентка не намерена отзывать поданную в Верховный суд жалобу. Позиция Лурье остается неизменной: она продолжает настаивать на том, что заключенная ранее сделка является действительной, и права собственности на квартиру должны быть оформлены на нее в полном соответствии с законом.

Адвокат также прокомментировала отсутствие прямого контакта между сторонами конфликта. По ее словам, адвокаты Лурье еще на первом предварительном судебном заседании предлагали организовать встречу, однако представители Ларисы Долиной отклонили это предложение. Таким образом, на данный момент переговоры между Долиной и Лурье не ведутся, а судебное разбирательство продолжается.

Недавно стало известно, что Лариса Долина выразила готовность вернуть Полине Лурье все уплаченные за спорную квартиру средства, однако, судя по последним заявлениям адвоката, этот вариант покупательницу не устраивает.

Ранее сообщалось, что дочь певицы Долиной имеет задолженность перед налоговой в размере 47 тыс. руб.