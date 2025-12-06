Налоговый просчет звездной дочери: наследница Долиной «забыла» об уплате денег

По информации издания, задолженность составляет 47 тыс. руб. Данная информация привлекла внимание в контексте других бизнес-проектов и организаций, с которыми была связана Ангелина Долина. Она трудится в коммерческой структуре под названием «Музкульт», которая ранее была представлена публике как масштабный образовательный проект — музыкальная академия, ассоциированная с именем знаменитой певицы. Инициатива позиционировалась как школа для начинающих артистов. На ее развитие из государственного бюджета было выделено 100 млн руб. Однако последующая заявка той же компании на получение гранта в размере 76,6 млн руб. уже не получила одобрения.

«Кроме того, в сентябре был закрыт благотворительный фонд "Помощь без границ", где Ангелина числилась учредителем. ФНС вычеркнула организацию из реестра за нулевую активность», — указано в материале издания.

Известно, что на протяжении многих лет Лариса Долина проживала вместе со своей дочерью и внучкой Александрой в квартире, расположенной в Ксеньинском переулке. Именно эта недвижимость ранее фигурировала в новостях в связи с историей ее покупки Полиной Лурье.

Ранее сообщалось, что Госдума разрешила забирать последние деньги за квартиру.