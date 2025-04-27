Раскрыта сумма продажи загранпаспорта Жириновского

Паспорт одного из самых эпатажных политиков России продавался на аукционе как лот №750. Стартовая цена красной книжки советского образца с автографом была 100 тысяч рублей, но очень быстро ценник перевалил за миллион.

В результате документ Жириновского из 1990-х продали за 1 100 000 рублей. Судя по снимку, загранпаспорт использовался. Его выдали с 19 октября 1992 года на срок до 19 октября 1997 года.

Напомним, что Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Он вошел в историю как уверенный политик, основатель партии ЛДПР, чьи прогнозы на удивление точно сбывались. О них недавно рассказывала дочь Владимира Вольфовича .