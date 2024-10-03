Раскрыто число жертв одного из самых смертоносных ураганов в США

Ураган «Хелен» признали одним из самых смертоносных за последние 19 лет. Как сообщает телеканал CNN, на юго-востоке США в ходе буйства стихии уже насчитали 200 жертв.

Ураган буйствует на материковой части США неделю. Жуткое природное явление побывало на территориях Южной Каролины, Флориды и Джорджии. До сих пор многие районы этих штатов не могут восстановить электричество.

Журналисты CNN отметили, что «Хелен» рискует повторить показатели «Катрины», урагана, который привел к массовым жертвам в 2005 году. Тогда погибли не менее 1407 человек. Нынешняя буря унесла жизни 200 человек, но эти цифры еще могут обновиться.

Ранее сообщалось, что на Тайване бушует ураган «Кратон». Появились первые жертвы природного бедствия.