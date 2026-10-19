Распродажа кажется праздником: психолог объяснила, почему мы совершаем импульсивные покупки

Импульсивные покупки — это не просто слабость характера, а результат работы дофаминовой системы, которая реагирует на обещание награды. Психолог сети «Клиника Фомина» Алена Артамонова объяснила Здоровью Mail , почему мы совершаем необдуманные траты и как научиться их контролировать.

По ее словам, когда человек видит товар, распродажу или привлекательную рекламу, у него подскакивает уровень дофамина — причем не столько от факта полезного приобретения, сколько от ожидания нового впечатления. Маркетинг умело использует этот механизм: дефицит («осталось несколько штук»), таймеры обратного отсчета и персональные рекомендации создают ощущение срочности, а кратковременное удовольствие от покупки подогревает привычку. В моменте мы чувствуем подъем настроения, контроль над ситуацией или социальную принадлежность — словно инвестируем в себя или становимся похожи на более успешных людей. Но эффект этот мимолетен, и со временем импульсивные траты приводят к финансовому стрессу, чувству вины и внутренней пустоте.

Чтобы разорвать этот круг, важно научиться распознавать триггеры. Первый и самый эффективный прием — правило 24–48 часов: если желание сохраняется спустя это время, значит, вещь действительно нужна. Второй шаг — планирование бюджета: стоит выделить отдельный «карман» на удовольствия и не выходить за его пределы. Полезно также убирать внешние раздражители — отключить пуши и рекламные уведомления, которые постоянно подталкивают к спонтанным решениям. Заменять покупку можно недорогими альтернативами: прогулкой, звонком другу, мороженым, вкусным фруктом или минутной медитацией. Если есть склонность к анализу, поможет дневник импульсов — записывая, когда и почему захотелось купить, легче увидеть закономерности и научиться управлять собой. Наконец, можно договориться с другом, который станет «фильтром» перед крупными тратами и поможет трезво оценить необходимость покупки.

Эксперт отметила, что неконтролируемые траты ведут к долгам, финансовому стрессу и еще большему чувству вины, а привычка искать новую «дозу» впечатлений лишь закрепляется. Важно понимать: небольшие радости допустимы, но они должны улучшать жизнь, а не помогать убегать от нее. Если траты выходят из-под контроля и вызывают долговые проблемы, разумно обратиться к психологу или финансовому консультанту — вместе разобраться с причиной и найти здоровые способы получать удовольствие.

По ее мнению, импульсивные покупки — это не приговор, а поведение, которое можно изменить. Понимание механизмов дофамина, правило отложенного решения, планирование бюджета и замена покупок на доступные радости помогают вернуть контроль над финансами и эмоциями. Главное — действовать осознанно и не корить себя за срывы, ведь цель не в полном отказе от удовольствий, а в том, чтобы они приносили радость, а не создавали новые проблемы.

Ранее сообщалось, что россияне готовы тратить на спонтанные покупки до трех тысяч рублей.