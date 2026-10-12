«Импульс сильнее разума». Россияне готовы тратить на спонтанные покупки до 3 тысяч рублей

Согласно данным совместного исследования НПФ «Эволюция» и платформы автоматизации маркетинга Unisender, имеющимся в распоряжении РИА Новости , большинство граждан России регулярно совершают незапланированные приобретения, при этом значительная часть опрошенных готова расстаться с суммой до трех тысяч рублей без предварительных размышлений.

Как показал опрос, 87% респондентов регулярно тратят деньги под влиянием спонтанного порыва. Практически ежедневно незапланированные покупки совершает 21% участников исследования, ежемесячно или реже — 66%. Лишь 13% заявили, что стараются избегать случайных приобретений. Исследование проводилось в августе методом онлайн-анкетирования среди 1400 респондентов по всей стране.

«Большинство россиян (81%) готовы без раздумий потратить на спонтанную покупку до 3 тысяч рублей. Чаще всего речь идет о сумме от 500 до 1 тысячи рублей (32%) или от 1 тысячи до 3 тысяч рублей (30%). На покупки дороже 3 тысяч рублей без долгих размышлений готовы потратить средства 19% опрошенных», — выяснили аналитики.

Более половины участников исследования (68%) относятся к спонтанным тратам положительно и, как правило, остаются довольны такими покупками. Только 13% признались, что чаще жалеют о незапланированных расходах. Остальные, в зависимости от качества товара, могут быть как рады, так и разочарованы приобретением.

Главным мотивом для импульсивных покупок выступает желание поднять настроение — его отметили 68% респондентов. Среди других факторов, влияющих на решение о приобретении, — скидки и акции, привлекательная цена, рекомендации друзей и блогеров, а также отзывы в интернете.

Рестораны, кафе и доставка еды, особенно кофе навынос, заняли первое место среди категорий спонтанных расходов: их назвали 60% опрошенных. На втором месте — товары с маркетплейсов: почти каждый второй респондент совершает импульсивные онлайн-покупки. Среди других популярных незапланированных расходов — одежда, обувь и аксессуары, приобретенные в магазинах, незапланированные походы в кино и театры, товары для хобби, косметика и парфюмерия.

Ранее маркетолог Градусова сообщила, что популярность маркетплейсов не упадет из-за правил возврата.