«Рассчитывала на другое»: почему мать не ожидала услышать весть о гибели сына в военкомате

Разведчик спецоперации Иван Непомощев из Челябинской области погиб три месяца назад под Угледаром. Для матери бойца, его сестры и брата потеря родного человека стала страшным ударом.

Непомощев очень хотел попасть в спецназ ГРУ и добился своего. Служба начиналась в Улан-Удэ, потом парень подписал контракт и через три месяца попал в Забайкальский край. Когда контракт закончился, его друзья позвали к себе. Второй контакт у Ивана был в Хабаровске. Оттуда он уехал в загранкомандировку.

По словам мамы солдата Натальи, в марте 2022 года ее сын вернулся в отпуск. Он знал, что идет СВО и собирался в ней участвовать.

«После отпуска сын отправился в часть, и с частью уже полетел на Украину. Успел сдать нормативы полета с парашютом», — рассказала Наталья корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Долгие месяцы спецназовец отлично работал на передовой, но 12 июля 2023 года он погиб. О гибели сына мама узнала быстро.

«14 июля я с дочкой поехала в Челябинск, и меня стал разыскивать наш глава сельской администрации. Он сказал, что меня срочно вызывают в военкомат. Перед этим я разговаривала с сыном, и он сказал: «Мам, скоро будет еще одно награждение, но когда, я не знаю». Я думала, что будут вручать награду», — сказала Непомощева.

Наталья не волновалась: сын на задании, самому получить никак не получается, вот и вызвали мать. Так она думала, когда 15 июля поехала в военкомат.

«Но мне принесли совсем другие вести. Я отреагировала остро. Я очень сильно кричала: «Я не верю, что это мой сын погиб!» — вздохнула женщина.

Иван Непомощев получил множество наград. Есть медали «За отвагу», «За воинскую доблесть» II степени и «За отличное учение». Еще два ордена Мужества. Один из них вручили посмертно: его отдали матери во время похорон.

Как Иван оказался в армии и какими были его последние слова, мы писали ранее.