Расслабляют, умиляют, лечат: выяснилось, почему видео с котами так популярны в Сети

Видеоролики с участием котиков набирают большое количество просмотров в Сети. Как рассказала психолог Гуля Галеева, у этого феномена есть вполне рациональное объяснение.

Видеоролики с участием котиков набирают большое количество просмотров в Сети. Как рассказала психолог Гуля Галеева, у этого феномена есть вполне рациональное объяснение.

«Исследования показывают, что наблюдение за милыми, забавными животными, котиками, собачками, вызывает улыбку и радость, снижает уровень стресса. Когда мы видим кота, который играет, прыгает или просто спит, это вызывает у нас чувство счастья и умиления. Положительные эмоции, полученные от просмотра, улучшают настроение», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, просмотр такого контента также может здорово расслабить человека и снизить уровень его тревожности.

«Осознанное внимание, которые мы уделяем таким приятным и безопасным событиям, как игры котяток и щенков, позволяют нам отвлечься от повседневных забот и насладиться моментом, что благотворно сказывается на нашем состоянии и здоровье. Кроме того, видео с котиками могут вызвать у нас чувство ностальгии, ведь все мы в какой-то момент жизни имели дело с этими животными», — отметила собеседница.

Наконец, подытожила Галеева, видео с котами пользуются популярностью в Сети из-за своей доступности и простоты. Они считаются легким и непринужденным лечением.

Ранее мы сообщали о том, что кот Беляш сбросил вес и вернулся к работе со спасателями.